Майка и двете й деца загинаха при пожар в София

Стопкадър бТВ

Пожар в жилищен блок в София взе три жертви.

Майка и двете й деца са загиналите в огнения ад в квартал "Свобода", а един човек е пострадал и е откаран в болница.

Сигналът за огъня е подаден в 3.05 часа.

Дошлите на място огнеборци са потушили пламъците, но за съжаление майката и децата й вече са бил мъртви.

