Майка и двете й деца загинаха при пожар в София
Редактор: Недко Петров
Стопкадър бТВ
Пожар в жилищен блок в София взе три жертви.
Майка и двете й деца са загиналите в огнения ад в квартал "Свобода", а един човек е пострадал и е откаран в болница.
Сигналът за огъня е подаден в 3.05 часа.
Дошлите на място огнеборци са потушили пламъците, но за съжаление майката и децата й вече са бил мъртви.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!