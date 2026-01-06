Майка на бебе: Лекар отказа преглед дори срещу заплащане

Кадър БТВ

Пореден скандал в българското здравеопазване разкрива не просто липса на емпатия, а дълбок системен разпад в общинските болници. 4-месечно бебе с дихателна недостатъчност се превърна в заложник на административен хаос и кадрови дефицит във Велинград, след като родителите му заявиха, че им е отказан преглед в почивния 3 януари.

Случката в МБАЛ "Велимед" извади на светло критичен факт, признат от самия дежурен медик: "Един педиатър за цял Велинград".

Според разказа на майката Невена Попова, детето ѝ е било във видимо тежко състояние и затруднено дишане. Търсейки спешна помощ в детското отделение, семейството се сблъсква с дежурния лекар д-р Ахмед Дико. Версията на родителите описва сцена на агресия и финансови условия.

"Докторът се показа от дъното на коридора и буквално се изкрещя: 'Преглед само при плащане!'", твърди Попова. Според бащата Илия Боев, последвал е категоричен отказ за преглед, дори срещу заплащане, като родителите изразяват и съмнения за състоянието на медика.

"Закусил съм в 15:30 часа"

Дежурният педиатър д-р Ахмед Дико категорично отрича обвиненията за искан подкуп или употреба на алкохол. Неговата защита разкрива "скритата цена" на здравната система – бруталното претоварване на малкото останали специалисти.

"Това не е вярно! Детското отделение беше препълнено, а аз бях сам. Един педиатър за цял Велинград! Закусил съм на 3 януари в 15:30 часа следобед. Това не може да продължава", заяви д-р Дико, цитиран от bTV.

Докато лекарят се позовава на физическо изтощение, ръководството на болницата се скри зад бюрократичния щит. От МБАЛ "Велимед" обясниха, че педиатричното отделение "не извършва амбулаторни прегледи".

Според протокола, родителите е трябвало да минат през "Неотложна помощ" (външно звено), откъдето да бъдат насочени към Спешна помощ, която евентуално да повика дежурния педиатър за консултация. Този административен "пинг-понг" с дишащо трудно бебе илюстрира опасната неефективност на веригата "пациент-болница" в малките населени места.

В крайна сметка, вместо във Велинград, бебето е получило адекватна помощ и лечение чак в Пловдив – на десетки километри разстояние.

Системен срив

Случаят повдига въпроси, които надхвърлят конкретния скандал. Кой носи отговорност, когато единственият лекар в града е физически неспособен да поеме поток от пациенти? И докога болничните протоколи ще служат за оправдание при риск за живота на дете?

