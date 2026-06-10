Майка на четири деца издъхна след раждане в Сливен

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Съмнения за лекарска грешка след смъртта на родилка в Сливен. 38-годишната жена губи живота си след раждането на четвъртото си дете.

Близките обвиняват медиците, а според собственика на лечебното заведение причината са внезапни усложнения, пише Блиц.

Във вторник жената ражда момченце и часове по-късно състоянието ѝ се влошава.

По молба на близките към частната болница е изпратен медицински хеликоптер, но през това време майката издъхва.

Близките подозират лекарска небрежност и вече са пуснали сигнал към прокуратурата. От болницата казаха, че изчакват аутопсията.

„Тя ми каза - много съм зле, преливат ми кръв, не мога да дишам. Аз, като го питах доктора, той дори не ми каза, че е починала, до последно на мен ми казваше, че е добре“, каза за bTV съпругът на жената – Станко Иванов.

„След второто секцио жената не трябва да забременява, а при тях е четвърто. Изрично съм предупредил лекарят да не прави така, но той се е съгласил и ще бъде наказан“, каза Ибрям Алиев, собственик на частната болница.

Редактор "Екип на Петел",

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