Майка на четири деца издъхна след раждане в Сливен
Кадър ФБ
Съмнения за лекарска грешка след смъртта на родилка в Сливен. 38-годишната жена губи живота си след раждането на четвъртото си дете.
Близките обвиняват медиците, а според собственика на лечебното заведение причината са внезапни усложнения, пише Блиц.
Във вторник жената ражда момченце и часове по-късно състоянието ѝ се влошава.
По молба на близките към частната болница е изпратен медицински хеликоптер, но през това време майката издъхва.
Близките подозират лекарска небрежност и вече са пуснали сигнал към прокуратурата. От болницата казаха, че изчакват аутопсията.
„Тя ми каза - много съм зле, преливат ми кръв, не мога да дишам. Аз, като го питах доктора, той дори не ми каза, че е починала, до последно на мен ми казваше, че е добре“, каза за bTV съпругът на жената – Станко Иванов.
„След второто секцио жената не трябва да забременява, а при тях е четвърто. Изрично съм предупредил лекарят да не прави така, но той се е съгласил и ще бъде наказан“, каза Ибрям Алиев, собственик на частната болница.
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