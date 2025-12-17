Майка на четири деца разкри какъв талант е получила от Господ

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Дама, с чийто истории заспиват хиляди деца, е гост коментатор в „Преди обед“ днес. Катя Антонова разкри, че е започнала да пише детски книги заради нейните деца, които вече са четири. Първата си книга например тя е написала заради двете си момичета, а сега пише книги за деца до 12-годишна възраст.

Ставам всяка сутрин в 5:30 часа, защото първо нямам избор. Но мисля, че и да имам, да ставам рано, е чудесно. Светът е тих, времето принадлежи само на мен и моите мисли, много е медиативно и прекрасно, и аз обичам да ставам рано, призна Катя.

Последва въпрос към нея от Петър Дочев дали говори с децата като с големи хора или като с деца.

Без да се замисля, Катя бе откровена, че има щастието да е родена с някакъв талант за общуване с деца, защото и тя си е мислила как точно се случва тази комуникация между нея и децата.

Никога не ги подценявам, но и не ги наценявам, и няма нужда да ги слагаме там, където не са, за да звучим уважително към тях. Мисля, че този баланс е изключително важен, когато общуваш с деца, и струва ми се, че ми се получава, отговори по бТВ Катя Антонова.

