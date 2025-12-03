Майка на дете с увреждане от Варна: У нас няма нито един град, който да е достъпен

Булфото

В България няма нито един град, който да е достъпен за хора с увреждания. Това каза Диана Димитрова, майка на 27-годишен младеж с увреждане и заместник-председател на Сдружение "Семеен център - Мария" в предаването на Радио Варна "Новият ден".

По думите й това не е проблем само на хората с увреждания, а касае всеки един от членовете на нашето общество. Няма застраховани, всеки може да получи неприятна изненада от съдбата - инцидент, заболяване, а и остаряването носи совите проблеми. Тогава разбираш колко е важно градът да е направен за хора, а не да е осеян с препятствия, каза Димитрова, като даде за пример лошо изпълнение на тротоарна настилка, където и един малък ръб се превръща в бариера за хора в инвалидна количка.

Тя направи паралел със Западна Европа, където хората продължават живота си, лесно се придвижват до работното си място и не остават в изолация, разчитайки на социална пенсия, каквито са нередките случаи тук.

Там гледат на хората като на ресурс, не ги разделят и никой не попада под стигмата, подчерта тя.

Въпреки че Варна да има Карин дом и няколко работещи центъра, картината далеч не е розова, посочи още тя.

Достъпността на тротоари, входове, обществени сгради и транспорт продължава да е сериозно затруднена. Университети и училища остават препятствие - много млади хора заминават да учат в чужбина, защото тук не могат.

Хората над 18 години практически изчезват от системата - остават у дома, изолирани, разчитащи единствено на родителите си.

След 18 години тези младежи престават да бъдат ничии. Държавата инвестира в ранното детско развитие, в училищата, но щом навършат пълнолетие - всичко спира, посочва Димитрова.

Според нея трите най-спешни услуги, които Варна трябва да развие незабавно са дневни центрове за хора над 18 години с тежки и множествени увреждания.

Заместваща грижа - възможност човек с увреждане да бъде настанен за дни или седмици в защитена среда, когато родителят се нуждае от лечение или почивка.

Във Варна общината е предоставила помещение за първия център за заместваща грижа, проблемът остава в липсата на средства за оборудване и специалисти, допълни Димитрова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!