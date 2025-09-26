Майка на две деца: Цялата работа е била измама и дължим близо 250 000 лв. с лихвите

Пиксабей

От разследване на NOVA става ясно, че измамите с така наречените „фиктивни кредити“ продължават да набират скорост, а потърпевшите се увеличават.



Схемата е добре позната, но вече се представя в нови форми – чрез легитимно изглеждащи фирми или дори като „партийни програми за подпомагане на работещи хора“.

Една от жертвите е Яна – млада майка на две деца, едното от които още бебе. Тя разказва, че е попаднала на обява на фирма за кредитни посредници, която изглеждала напълно надеждна.



Предлагат нови мерки срещу лихварството при бързите кредити



„Обясних му в каква ситуация съм, че положението ни е много лошо. Той ми каза, че може да ме пуснат на граждански договор във фирмата и с тяхна гаранция да изтегля заем. За целта трябваше да изпълня таргет и затова мой близък трябваше да изтегли два така наречени ‘фиктивни кредита’“, спомня си тя.

Нейна приятелка се съгласява да помогне и подписва договор за 80 000 лв., а минути по-късно взима още 60 000 лв. от друга банка.

Парите са предадени в брой на човек от схемата с обещанието, че ще бъдат върнати. Вместо това Яна и приятелката ѝ остават с дълг, който с лихвите надхвърля четвърт милион.





„Цялата работа е била измама и дължим близо 250 000 лв. с лихвите. Спираш да мислиш за момент и в главата ти става абсолютна каша“, казва тя.

Мъжът, представил се като консултант с името Герасим Тодоров, изчезва, а телефоните му са изключени. Когато Яна търси отговори във фирмата, от която тръгва обявата, разбира, че човек с такова име никога не е работил там. Името на компанията е било използвано единствено като прикритие.

Подобна измама, но поднесена в различна опаковка, преживява и жена, която ще наречем Пламена. Тя научава от своя козметичка, че съществува специална „финансова програма на партия“ за подкрепа на работещи хора.





„Казаха ми: ‘Според твоя приход можем да ти дадем около 8000 финансова помощ. Всички от партията взимат. Ти си специално избрана.’ Дори изпратиха такси да ме вземе от вкъщи, но срещата се проведе на улицата. Там ми предложиха да изтегля кредит за 50 000 лв., от които те щели да ми дадат 8000“, разказва тя.

Жената, която се представя с името Гинка Борисова, обяснява, че след подписването на документите заемът ще бъде анулиран и няма да тежи на Пламена. В схемата участва и шофьор, който я насочва към „срещите“. За разлика от Яна обаче, Пламена се усъмнява, проверява в интернет и открива десетки сигнали за подобни измами. Още на следващия ден тя подава жалба в банката и успява да се измъкне.

И двете истории показват, че измамниците променят само прикритието си, но не и целта – да убедят хората да теглят огромни кредити, които после остават изцяло за тяхна сметка.



Докато жертвите изплащат дългове за стотици хиляди левове, извършителите остават на свобода и търсят следващи наивни жертви.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!