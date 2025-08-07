Майка на две деца от Бургас се бори за живота си

Снимка платформата на Павел Андреев

35-годишната Стела Севдалинова от Бургас се нуждае спешно от животоспасяваща операция на гръбначния стълб. След първа неуспешна интервенция в България, която води до тежки усложнения, надеждата ѝ за възстановяване е нова операция, насрочена за 19 август в Турция при проф. Сердар Кахраман.

Остават само още 4000 евро, за да бъде събрана пълната сума от 45 000 евро, необходима за операцията – финална бариера пред възможността Стела да се изправи отново на крака.

Стела е майка на две малки деца, едното от които е с диагноза аутизъм. Преди около година започва да изпитва силни болки и изтръпване в ръката и между лопатките. Диагностицирана е с дискова херния на шийни прешлени C4, C5 и C6, което налага хирургична намеса. Операцията в България, извършена преди 7 месеца, се оказва неуспешна – имплантите са поставени неправилно, увреждайки прешлен и притискайки нервни окончания.

„Още на следващия ден болките се върнаха – по-силни от всякога“, разказва Стела. Състоянието ѝ се влошава с всеки изминал ден – движението ѝ е силно ограничено, болките са постоянни, а грижата за децата ѝ става все по-трудна, почти невъзможна.След като български лекари отказват повторна операция заради сложността ѝ, единствената ѝ възможност остава лечението в чужбина.

Кампанията за събиране на средства е в ход, а подкрепата на хората вече е събрала по-голямата част от сумата.„Боря се не само за себе си, а най-вече заради децата си“, казва Стела със сълзи. „Особено заради сина ми с аутизъм – той ще има нужда от мен за цял живот.“

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев - тук!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!