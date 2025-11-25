Майка на тийнейджър: Полицията ни написа акт за нещо, което няма как да бъде направено

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Хаос е при опитите да бъдат налагани глоби на ползватели на тротинетки, а глоби се налагат, въпреки че тече 6-месечен гратисен период от септември т.г. за регистрацията на тротинетките. Такова наказателно производство е започнато при семейство от Казанлък.

Преди около два месеца ремонтирах тротинетката и излязох да я пробвам. Бях без каска, забравих я вкъщи и едни полицаи ме подгониха. Спряха до мен, започнаха да мерят тротинетката на свободен ход, което не знам защо го направиха, тъй като на свободен може да вдигне и до 90 км/ч, но с мен върху нея - едва 40. Казаха ми, че не била регистрирана и ще ми пишат акт, коментира пред Нова тв Стефан.

Питах ги как ще ми пишат акт, като не може да се регистрира тротинетката, разказа той.

Тъй като Стефан е непълнолетен в полицията отива майка му, за да й напишат акт. Попитах ги как ми съставят акт за нещо, което ние напрактика не можем да извършим - да регистрираме тротинетката. Ние сме се интересували за регистрацията, но в момента няма къде да се регистрират. Нищо не може да се направи по въпроса. Но те ми съставиха акт по член за моторни превозни средства. Откога тротинетките се водят за моторни превозни средства? Тя е индивидуално електримческо превозно средство. Какво е това законодателство?, коментира майката Йорданка.

След това ходихме на разпит в полицията. Синът ми ходи в Детска педагогическа стая. Това дете се стресира. Ако знаете само какви неща са го питали, пълен абсурд, коментира майката.

Становището на прокуратурата е на няколко страници, от които се разбира, че синът ми е извършил това престъпление от лекомислие. Кое е престъпление?! Моят син излиза престъпник, коментира тя.

В крайна сметка съдебния процес е прекратен и последици за момчето или родители му няма с изключение на неприятните преживявания и скъсаните нерви.

Не съм против закона, но да ми пишат акт за нещо, което не мога да направя, не е честно, коментира тя.

Оказва се, че случаят на Стефан не е единичен, въпреки че полицията няма право да пише такива глоби до месец март 2026 година.

