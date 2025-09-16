Майка натрупа дълг от 11 хиляди лева от неизплатени издръжки за трите си деца

Пиксабей

Майка от Ардино натрупа над 11 хиляди лева дълг от неизплатени издръжки, съобщиха от полицията.

От там уточниха, че 43-годишната жена не е издължила присъдените по съдебен ред месечни вноски за издръжка на трите си деца.

Проверката се извършва от служители на група „Охранителна полиция“ в управлението. Действията се водят с оглед на чл.183, ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за родители, отказващи да плащат издръжка.

