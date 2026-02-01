Майка от Варна: Благодаря на момчето, което е купило билет на детето ми в автобус номер 118

Кадър ИИ

За един добър пример разказа майка в социалната мрежа.

"Искам да благодаря на момчето, което е купило билет на моето дете в автобус N:118! Бъдете здрав и все така добър!, пише тя.

Случаят е от 26 януари.

