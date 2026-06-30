Майка от Варна влиза в затвора за неплатена издръжка на двете си деца

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31-годишна жена бе призната за виновна в това, че за периода от месец август 2021 г. до месец май 2025 г. включително, след като е била осъдена с влязло в законна сила съдебно решение, да издържа свои низходящи – малолетните си синове, съзнателно не изпълнила това си задължение за повече от две месечни вноски. Деянието е престъпление по

чл. 183 от НК, съобщават от пресслужбата на Районен съд - Варна.

Подсъдимата е трябвало да заплаща на децата си, чрез техния баща, определена от съда ежемесечна издръжка. За посочения период тя натрупала дължими по 46 месечни вноски за издръжка за всяко от децата си, като общата стойност на задължението й е в размер на 12 420 лева.

Подсъдимата е извършила деянието повторно, след като е била осъдена с влязъл в сила през 2021 г. съдебен акт за друго такова престъпление.

С присъда, състав на Варненския районен съд наложи на 31-годишната жена наказание лишаване от свобода за срок от 9 месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Освен това, съдът й наложи наказание „обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в общината по адресна регистрация.

15-дневен е срокът за обжалване на присъдата.

Редактор "Екип на Петел",

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