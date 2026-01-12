Майка с дете на гърба разнася храна във Варна

Кадър ИИ

Един изключително човечен и стоплящ сърцето жест направи таксиметров шофьор във Варна, който за кратко време развълнува и обедини жителите на морската столица. В публикация в социалната мрежа Facebook, която по-късно беше изтрита, мъжът разказва за ситуация, на която станал свидетел и която дълбоко го разтърсила, пише GlasNews.

Таксиметровият шофьор сподели снимка на жена, работеща като доставчик на храна, която в студеното време се придвижвала с велосипед. На пръв поглед – позната гледка за всеки голям град. Но това, което направило сцената особено трогателна, било присъствието на малко дете, което се возело отзад на велосипеда и най-вероятно било нейното.

Именно детето накарало мъжа да се замисли. В публикацията си той споделял недоумението и притеснението си как едно толкова малко дете може да прекарва часове навън, изложено на студ и лошо време, докато майка му се опитва честно да изкарва прехраната си. Тази мисъл го подтикнала към действие.

