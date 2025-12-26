Майка свали 67 килограма и стана треньор

Стопкадър Нова Нюз

Смела българка показа до какво може да доведе силата на духа.

Млада жена от България постигна невероятна физическа и емоционална трансформация, като свали 67 килограма и превърна борбата си със затлъстяването в професия. Историята на 34-годишната Катерина Илиева е пример за силата на човешката воля пред лицето на тежки диагнози.

Катерина, която работи като мениджър в компания за клинични проучвания, сподели своя път в ефира на предаването "Твоят ден" по Нова нюз. Нейната битка започва преди девет години, когато след тежка бременност и хормонални проблеми теглото ѝ достига критичните 123 килограма.

Здравословното състояние на младата майка се влошава драстично, като лекарите ѝ поставят диагноза диабет. Опасността да загуби контрол над тялото си и да не може да се грижи пълноценно за детето си става повратната точка в живота ѝ.

"Не исках да съм версията на себе си, която ще е болна, немощна и просто няма да може да се справи с ежедневните си активности", сподели Катерина Илиева. Тя допълва, че основният двигател на промяната е бил нейният син: "Честно казано, исках да му покажа, че мога".

Началото на физическата активност е било изключително трудно за Катерина. Тя описва първите си посещения в залата като периоди, изпълнени със срам и физическо страдание.

"Аз се търкалях. Беше ужасно. Потях се от абсолютно елементарни упражнения и страшно много ме беше срам", разказа Илиева пред телевизията.

Въпреки трудностите, тя взема решение да посещава тренировки всеки ден – преди или след работа, без почивен ден. Нейната упоритост дава резултат не само във визията, но и в здравословното ѝ състояние.

Ролята на треньора

Ключова фигура в трансформацията на Катерина е личният ѝ треньор Иван Христов. Според него, тайната на успеха ѝ не се крие в конкретна диета, а в постоянното присъствие в залата, независимо от личните или професионалните проблеми.

"Тя е човек, който не се предава. Това беше тайната. Въпреки проблемите вкъщи, в работата, тя не се отказа. Залата беше нейният отдушник", коментира Христов, цитиран от NOVA.

Днес Катерина Илиева е сертифициран треньор по пилатес и помага на други жени, които преминават през подобни изпитания, да възвърнат здравето и самочувствието си, пише dunavmost.com.

