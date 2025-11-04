Майка влезе в тоалетната на механа във Вършец и откри скрита камера
Кадър Фб
Откриха камера в тоалетна на механа във Вършец, съобщиха от полицията.
На 3 ноември 45-годишна жена е подала сигнал, че на 25 октомври в механата, при провеждане на честване на рождения ден на дъщеря ѝ, е установила, че в една от тоалетните на заведението има поставена записваща микрокамера.
В качеството на свидетел е разпитана и е предала един брой бяла на цвят микрокамера с карта памет.
По случая се води разследване.
