Майкъл Флетли: „Обожавам публиката в България"

Той е счупил много рекорди - от най-бързите крака в света, със 35 стъпки в секунда, до рекорд, валиден и до днес, с 21 поредни представления в легендарната лондонска Wembley Arena.

На 4 април във Варна в Двореца на културата и спорта и на 5 април в София в зала "Арена 8888", Майкъл Флетли и неговата танцова трупа ще представят най-мащабната им продукция досега.

30 танцьори в линия и 20 стъпки в секунда - това ще видят зрителите на спектакъла, с който Lord of the Dance отбелязват своята 30-годишнина на сцена, предава Бтв.

Майкъл Флетли и тежката диагноза агресивна форма на рак

От копач на канали, сценичната кариера на Майкъл Флетли започва, когато е на 35 години. Минава през трудни моменти като диагнозата рак.

„Вярвам, че Бог е с мен през цялото време. Спомням си тежката година, когато разбрах, че имам агресивна форма на рак. Докторът дойде и ми каза – трябва да те оперираме веднага, иначе ще се разпространи. Спомням си как лежах в коридора на онази носилка, с която те вкарват в операционната. Бях сам и ми беше ужасяващо студено“, спомня си Майкъл Флетли.

„Гледах в белия таван, всичко беше бяло около мен и осъзнах – идваш на този свят сам. Тогава се обърнах към Бог – ако решиш, че времето ми е дошло, със смирение ще тръгна от този свят“, казва той пред Бтв.

„Тогава взех решение, че ако изляза жив от болницата след операцията, ще направя определени неща. И продължавам да изпълнявам обещанията, които си дадох. Едно от тях беше да бъда голям дарител за благотворителната фондация за проучвания за борба с рака в Ирландия. Те помагат на много хора“, казва още Майкъл Флетли.

„Имам нарушения по гръбнака. Танците може да са брутални за тялото заради тези непрестанни удари на стъпалата ни в пода с все сила по цял ден. Всеки ден по осем часа репетиции и после два часа спектакъл. Подложил съм тялото си на невероятно мъчение през годините, но болката е доказателство, че последвах мечтата си“, казва Флетли.

„Господ ми е дал талант и съм благодарен, че не го пропилях. Бях си обещал, че ще успея с танците. Сега, когато ме боли гърба, врата или краката, аз посрещам болката с благодарност. Тя означава, че никога не съм се отказвал от мечтата си“, допълва той.

„Обожавам публиката в България. Обичаме да се връщаме тук. Мисля, че има много искрена топлина и гостоприемство в сърцата на българите“, казва той.

