Майката и бащата на Никола Бургазлиев: На 14 август той излезе за подарък за рождения ден на сестра си

Родителите на Никола Бургазлиев, сгазил пет души с АТВ, проговориха за трагедията и в тяхното семейство. Те, както и Никола, се интересували от първия ден за състоянието на пострадалите, особено за Христина и детето ѝ.

Очаква се днес 18-годишният мъж да получи по-тежко обвинение – причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици. Това е престъпление, за което законът предвижда до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор. Според прокуратурата, Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди инцидента.

„Имахме огромно желание да ги посетим в болницата, но нападките от страна техните близки бяха толкова големи, че нямаше как да отидем или да се свържем. Въпреки това се опитахме да помогнем“, каза пред bTV майката на Никола Роси Ралева. Бащата на подсъдимия – Георги Бургазлиев, допълни, че са търсили връзки в болници за лечението на пострадалите.

Според него се оказва натиск върху магистрати.

"С ясната цел нашият син да стане изкупителна жертва на всичко, което се случва в нашата държава през последните години – най-тежкото наказание. С огромно съмнение сме за извършването на тези експертизи. Изнасят се факти и обстоятелства по делото, за които ние не знаем. Всички в тази държава знаеха кога ще започне тази прословута експертиза за количката, ние не знаехме. Допускам, че са знаели и кои са вещите лица и намеса в работата им", заяви Георги.

"Датата 14 август (б.р. денят на катастрофата ) за нас е много специална – това е рождената дата на дъщеря ми. Тя си беше дошла от чужбина за една седмица. Аз по това време не бях на работа, за да прекарам време с дъщеря ми. Никола излезе от дома ни по обяд с намерението да купи подарък за сестра си. Каза ми само, че трябва да се види с едно момиче и ще се прибере навреме", разказа Роси Ралева.

Родителите на Бургазлиев изказаха съболезнование на близките на починалата Христина.

Относно твърденията, че разследването в началото не се е водило обективно, защото родителите на Бургазлиев са полицаи, баща му отговори: „В момента, в който научих от колегите, че се е случило това, първото, което направих е да звънна на Никола по телефона. Това е единственият разговор, който съм провел. Той каза, че е допуснал ПТП и е ударил няколко души. Попитах го какво е състоянието им, той беше под стрес и каза: „надявам се да са добре“. Разговарях с колегите от пътна полиция за състоянието на хората, те в този момент бяха транспортирани към болницата. Нито съм присъствал на местопроизшествието, нито съм ходил или търсил контакти с колегите, които са на място. Нито съм присъствал на пробата за наркотици. Това е абсурд!“.

