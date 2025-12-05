Майката и сестрата на арестуван на протеста: Трябва им изкупителна жертва

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Брат ми никога не е бил част от агитка, никога не се е социализирал с такива хора, това каза по Нова телевизия Йоанна Алексиева, сестра на арестувания по време на големия протест в София 21-годишен Николай Алексиев. По нейно мнение, той е бил задържан като изкупителна жертва, защото много от провокаторите, които се сблъскаха с полицията, не са арестувани.

В студиото беше и майката на Николай, Десислава Алексиева. Тя заяви, че е притеснена за здравословното състояние на сина си, който има шевове на главата, а и не е сигурно дали взема лекарствата, които трябва да приема редовно.

Двете разказаха, че условията в районното управление, където са прибрани задържаните, са били покъртителни. По техни думи, в две килии с по две легла са държани по 10-12 арестанти, включително и две момичета. Адвокатите на сина им не са допуснати до него час и половина.

Едно от момичетата е държано 12 часа без адвокат, който я е намерил закопчана с белезници за пейка.

Майката и сестрата на арестувания Николай казаха също, че има показания на полицаи, които са „копи-пейст” и които са причината той да остане арестуван. Те разказаха, че Николай, едно от петте деца в семейството, помага в семейния бизнес - книжарница.

