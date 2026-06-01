Майката на 7-годишното дете, намерено от полицията в София: Разсърди се, че му забраних Ютуб

Кадър Нова телевизия

Детето ми се разсърди, понеже му забраних да ползва Ютуб, за който той знаеше, че му е забранено преди това и затова е излязло от жилището, каза пред медиите Нели Боболова - майката на седемгодишното дете, намерено в Южния парк в София.

Тя разказа, че е отишла на балкона да простира дрехи и като се върнала, забелязала, че то е излязъл от жилището, предава БТА.

След това майката започнала да го търси около жилището им. Запознах органите на реда, дежурния полицай на метрото в „Обеля“, оставих контакт за връзка с мен в магазини и места, където детето го познават и биха могли да го видят, разказа майката. Тя посочи, че това е първи случай на излизане от жилището. Тя каза, че не е имало предпоставки да има такъв случай с детето, което по думите ѝ е изключително дисциплинирано и спазва правила.

Детето е в добро здраве, адекватен е, очаквам да се прибера, да го видя и да поговорим по-подробно за случая.

Вярвам, че няма да се постави повече и ще разбере какво всъщност е направил, каза тя.

Майката се обърна към гражданите да им благодари за будното отношение, за човечността, за това, че са излезли всички да го търсят. Тя благодари на органите на реда за комуникацията, бързото и адекватно съдействие. Когато сме заедно, вярвам, че можем да се справим с трудностите, които понякога животът ни предоставя, коментира майката.

Търсенето за мен лично беше дълго, защото го преживявам по мой си начин. Но реално погледнато, намирането му за два часа е изключително бързо, каза майката.

Когато сме обединени, всичко може да се случи по най-добрия начин. Вярвам в доброто, вярвам в българите, вярвам в общността като цяло и институциите също, каза още майката.

Майката своевременно предприема адекватни действия, качва информация в медии, излиза навън да го търси извън жилището, вижда патрул на 9-о Районно управление, съобщава им за изчезването на детето, каза пред медиите Емил Стоянов – началник сектор „Издирване“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Междувременно, бащата се обажда на 112, подава сигнала официално. В тези действия се включва целият наличен състав на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), като се започват незабавни действия за издирване на деца, така се реагира и при по-възрастни хора с деменция, психически проблеми и т.н., посочи той.

Детето е стигнало до Южния парк с метро. Първите действия на полицията заедно с майката са били да огледат района на метростанция „Обеля“ да проверят дали не се е насочило натам.

Детето е намерено преди проверката на камерите, тъй като своевременните действия включват и изпращане на информацията до служителите на градския транспорт. На таблетите им е изпратено описание и снимка на детето, разказа той. Със съдействието на граждани и полицията два часа по-късно е детето е намерено на входа на Южния парк, разказа Емил Стоянов. Ежемесечно се наблюдават по 2-3 подобни случая. По празници имахме подобен случай, само че ставаше дума за жена с деменция, каза още Стоянов.

Той апелира обществото и гражданите винаги да съдействат по този начин, по който и днес, за да може и полицията по-бързо да си върши работата.

