Майката на Денис: Няма го ракът, няма го

Татяна Еминова - майката на 11-годишният Денис, който се бори от години с тумор на малкия мозък, съобщи прекрасна вест в групата "Да помогнем на Денис"

"Здравейте,мили хора!

Днес отново ни зарадваха с добри новини-“НЯМА ГО РАКА,НЯМА ГО” това ни съобщиха днес Проф. Фунда и нейния екип!

Думите за благодарност и щастие не стигат да опиша, какво изпитва майчиното ми сърце…БЛАГОДАРЯ ТИ ГОСПОДИ!

Денис все още има проблем с храненето и затова му беше направен днес скенер на стомаха,както и други изследвания ,които утре ще бъдат разчетени.Утре ще бъде извършена и операция на Денис за отстраняване на порта(надявам се да е последна операция).

Борбата по възстановяването му ще е дълга и ще продължи с рехабилитация!

Благодаря на Бог!Благодаря отново и на всички Вас!Бъдете здрави и благословени!!!"

