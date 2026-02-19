Майката на Евгения: Орлин е тих, умен психопат - директно я уби

Булфото

Липсата на справедливост отново изкара хората на улицата. Повод за недоволството е намалената присъда на убиеца на Евгения, чието тяло беше открито в куфар край Перник.

Тази вечер площадът пред Съдебната палата в София се изпълни с хора, които настояват за връщане на доживотните присъди на съпруга на Евгения - Орлин, и на баща му - Пламен, обвинени в жестокото убийство. Апелативна прокуратура София ще протестира намалената присъда.

По-рано тази седмица Софийският апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров за убийството на Евгения от доживотен затвор на 20 години, а баща му беше оправдан. Тялото на 33-годишната Евгения беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г.

"Искам да се махне присъдата на убиеца. 20 години ли? Той 5 е излежал Петър. Като го помилват на 10, след 5 години ще е сред вас. Тих, умен психопат - няма плесници, няма шамари, няма побой. Ако беше ударил, тя щеше да избяга. Директно я убива. Може, като излезе, да отиде във Варна, да се ожени за друга жена и да я убие. Така че аз искам това решение да бъде отменено и преразгледано - ако трябва, с шест съдии да бъде разгледано", заяви майката на Евгения - Капка Чорбанова в ефира на Bulgaria On Air.

