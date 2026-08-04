Майката на Ива Михайлова иска партийни представители в РСМ за делото ѝ

Кадър БНТ

Комисията по политиките за българите извън страната изслуша Христина Михайлова – майка на 23-годишната Ива Михайлова, която съдът в град Кочани не допуска до лечение в България, докато трае делото ѝ за пътнотранспортно произшествие. То продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено, поредното четвърто заседание. Майката предупреди, че забавянето крие риск от трайна инвалидизация на дъщеря ѝ, която е с двойно гражданство – българско и македонско, посочва БНР.

На извънредното заседание на комисията се явиха само четирима депутати - председателят Ангел Георгиев от "Възраждане", зам.-председателят на комисията Елисавета Белобрадова от ДБ и двама членове – Борислав Георгиев от ПБ и Айлин Пехливанова от ПП. Заради липсата на кворум, разговорът беше неформален.

Пред депутатите и представителите на Външно министерство майката представи детайли от документацията по делото, като изтъкна пропуските в експертизите от катастрофата и поведението на прокуратурата и съдията в Република Северна Македония, включително и отправени заплахи към свидетели на инцидента.

Според Христина Михайлова всяко забавяне е опасно за здравето на дъщеря ѝ:

"Тя може да остане с траен инвалидитет. Вече е с парализа, която може да остане трайно. В момента се лекува само орално, няма никаква рехабилитация. Съдът не я допуска".

Жената благодари за помощта на България до този момент, която включва поемане на защитата на момичето, на разходите по медицинските експертизи и готовността на български болници да поемат лечението на дъщеря ѝ. Христина Михайлова призова:

"Искам да призова всички парламентарни партии да изпратят свои представители на следващото дело на 31 август. Това ще бъде голяма подкрепа за нея и за всички останали малтретирани българи в Македония".

Председателят на комисията Ангел Георгиев, който заедно с колегата си Кръстьо Врачев е присъствал на всяко заседание, на свой ред призова за категорична позиция на България, включително за ангажиране на европейските институции. Парламентарният секретар на МВнР Васил Дурев посочи:

"Следим случая внимателно. Ангажирани сме. Нашите консулски служители на място присъстват на всяко заседание и оказват нужното съдействие. Разбира се, ние не можем да вземем отношение към висящо съдебно производство. Очакваме съдът да отсъди безпристрастно".

Редактор "Екип на Петел",

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