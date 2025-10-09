Майката на Митко от Цалапица: Накрая всички ще излязат невинни

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Накрая всички ще излязат невинни, а убитият ми син - виновен, с тези думи майката на Митко от Цалапица Атанаска Бакалова коментира факта, че всички полицаи, които бяха уволнени за пропуски в разследването, са успели да осъдят МВР за отстраняването си.

„2 години и 2 месеца продължаваме да се борим за справедливост” каза Бакалова по Нова телевизия. Тя допълни, че ще продължи да настоява присъдата от 15 години на убиеца Рангел Бизюрев да бъде увеличена на доживотен затвор. Иска също и по-тежки присъдите на близнаците Динкови, които бяха осъдени на по 4 години за участието си в заравянето на Митко. Бакалова подчерта, че иска съд и четвъртия участник, който е бил „отцепка” при скриването на тялото. Той има статут на защитен свидетел.

