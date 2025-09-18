Майката на Митко от Цалапица отново поиска справедлива присъда за убийството му

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Надявам се на справедливост, но изгубих надежда, като видях какво стана след година и 11 месеца разследване, това каза по БНТ Атанаска Бакалова, майката на убития Митко от Цалапица. Днес апелативният съд в Пловдив гледа делото, по което убиецът Рангел Бизюрев получи 15 години лишаване от свобода. Близките на Митко обаче настояват за по-тежка присъда - доживотен затвор. Прокуратурата също протестира решението на съда.

Атанаска Бакалова заяви също, че за нея е несправедливо и близнаците, замесени в случая, да получат присъда от 4 години за укриването на извършителя. Те не са съдени за самото убийство, а са съучастници на Бизюрев, подчерта тя. Според майката, в делото е имало много пропуски, а по експеризата са смъртта на сина ѝ не е направено нищо.

