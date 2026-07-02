Майката на Наталия: Счупи ми ръката и ме върза, преди да я накара да тръгне иначе заплаши, че ще ме убие. И тя тръгна

кадър: бТВ/ГДБОП

Без резултат е издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново.

Тя е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си заедно с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка ѝ.

Дора, майката на издирваното момиче, е със счупена ръка от нощта, когато Асен Симеонов, с когото допреди няколко месеца живее на семейни начала, нахлува в дома им.

„Върза ме - ръце, крака, удари ме с дървото от креслото и накара детето да се облече. Каза, че ако не тръгне с него, ще ме убие“, разказа пред бТВ Дора Петрова.

Жената разказва, че след заплахата дъщеря ѝ тръгва с 40-годишния мъж.

„Детето ме гушна и ми каза: „Мамо, аз ще тръгна с него, не се тревожи, нищо няма да ми се случи“. И тръгнаха. Отвън заключиха вратата“, сподели Дора.

Накъде поемат мъжът и детето – не е ясно.

„Допреди април месец горе-долу бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози и двете“, обясни Петя Кателиева, сестра на момичето.

В рамките на 3 часа след заминаването им момичето два пъти се обажда на роднина. Оттогава телефонът ѝ е изключен.

Редактор "Екип на Петел",

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