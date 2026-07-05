Майката на Наталия Тодорка: Не мога да затворя очи, не мога да хапна нищо

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Издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново, Варненско, продължава шести ден. Майка ѝ, Тодорка Петрова, разказа пред GlasNews за нощта, в която бившият ѝ партньор Асен Симеонов (40 г.) нахлул в дома им и отвел момичето. Активиран е Amber Alert, а полицията апелира гражданите да не се приближават до мъжа, а да сигнализират на телефон 112.

„Не мога да затворя очи, не мога да хапна нищо. Сърцето ми е разкъсано на парчета. Всеки час коленича и се моля на Бог да ми върне детето живо и здраво“, сподели с разтреперан глас Тодорка Петрова пред GlasNews.

Тя описа преди дни как в нощта срещу понеделник бившият ѝ партньор Асен Симеонов (40 г.) нахлул в дома им. Според нейните думи мъжът я нападнал жестоко, вързал я за стола и я пребил.

„Удари ме, върза ми ръцете и краката. Заплаши, че ще ме убие, ако Натали не тръгне с него. Детето плачеше и се хвърли да ме прегърне. Каза ми: „Мамо, не плачи, аз ще отида с него, за да не те убие“. После я изведе и заключи вратата отвън. Останах сама в тъмното, без да мога да помръдна…“, разказа през сълзи майката пред столична медия.

Малко след инцидента Наталия успяла да се обади на роднина. „Обади се към 5 часа сутринта и попита дали съм добре. После връзката прекъсна и оттогава – ни вест, ни кост“, добави Тодорка.

Сестрата на момичето, Петя Кателиева, също говори пред медията. Тя разкри, че отношенията между Наталия и Асен са се влошили рязко през последните месеци. Въпреки че първоначално са били близки, след раздялата започнал тормоз. Семейството е успяло да извади ограничителна заповед, но тя била отменена скоро след това.

Полицията и стотици доброволци продължават усиленото претърсване в гористи райони и села във Варненско. Към момента няма официално потвърждение за твърденията, че двамата са пренощували в изоставената гара в село Нова Шипка. Районът е претърсен обстойно заедно със съседното Величково.

Издирването обхваща общините Долни чифлик и Дългопол, както и районите около Синдел, Китен и Аспарухово. Използват се термодронове, термокамери и високопроходими автомобили.

Последните записи от видеокамери показват двамата около 3 часа през нощта, отправящи се на север от селото.

Редактор "Екип на Петел",

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