Майката на Никола Киров: Почивай в мир, мило дете

Кадър Фб

Делка Илинова, майката на трагично загиналия Никола Киров отбеляза с пост във фейсбук днешният ден, в който почитаме душите на загиналите. Ето какво написа почернената майка:



Днес е Задушница – денят, в който тишината говори най-силно. Паля свещ за теб, сине мой, и с пламъка ѝ ти изпращам цялата си душа.



Всеки ден те търся - Очите ми все още се спират на вратата, очаквайки твоя силует. В ума ми разговорът с теб никога не спира – споделям ти деня си, болката си и малките радости, които вече не са същите без теб.



Липсата е навсякъде - Ти ми липсваш в тишината на нашия дом, в предметите, до които си се докосвал, и в спомените, които пазя като най-голямото си съкровище.



Майчиното сърце не забравя - Времето минава, но празнотата не намалява – тя просто се превръща в пространство, изпълнено с обич. Благодаря на съдбата, че те имах, че беше мой и че ме научи на най-чистата любов.



"Смъртта не може да прекърши нишката между майка и дете. Днес се моля душата ти да е на светло, на спокойно и красиво място, където няма болка.“



Ти не си си отишъл, сине. Ти живееш във всяко мое вдишване, във всяка моя молитва и във всяка сълза, която днес се превръща в светлина.



Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят.



Plovdiv24.bg припомня, че на 17 юли

©

2025 г. около 2 часа през нощта е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал инцидент в село Каравелово. Пристигналите на място полицейски служители установили, че на събиране по повод раждане на дете в двор на къща е бил прострелян 23-годишен мъж.



Според първоначално събраните доказателства по време на празненството Нечо Цанков, на 30 г., военнослужещ, е показвал на присъстващите въздушна пушка, като е произвел изстрел с нея и сачмата е попаднала в гърдите на пострадалия мъж, стоящ срещу него - Никола Киров. Той е и най-добрият му приятел, като е починал няколко минути по-късно.



Нечо е бил тестван с техническо средство за употреба на алкохол, като уредът е отчел положителен резултат от 1,7 промила.

