Майката на Николай Златков: Изпратиха ми снимки на кемпера - виждат се ясно дупки от други наранявания

Ралица Асенова – майката на Николай Златков, който беше една от жертвите по случая "Петрохан", представи снимки в студиото на „Тази неделя“.

„Снимките, които ви предоставих от кемпера, са от друг ъгъл. И се виждат ясно дупки, защото имаше коментари, че това са някакви други наранявания. Вие в момента показвате снимки, на които ясно се виждат дупки", посочи тя, като заяви, че ги има от анонимен източник.

"Входирала съм искане, тъй като министър Демерджиев изяви желание да говори в национален ефир и каза, че ще изслуша близките. Опитах се да се свържа по имейл, но не се получи. Затова отидох и входирах искане", заяви Ралица Асенова.

"Ние не можем да достигнем до извлеченията по сметките, нито до разпечатките от телефоните. Всяка институция ни спъва по всякакъв начин. Казват ни, че не можем да ги получим — заради защита на личните данни, не знам дали и на починалите, може би. Предполагам ви е ясно, че с абсолютно всичко сме спънати", посочи още тя.

По думите ѝ фактът, че кемперът вече е преместен от мястото, на което са направени снимките, също е смущаващ.

"Очевидно е, че нещо не е както трябва по цялата версия — с тези дупки, напукан люк и нещата, които ни се разказват по брифингите", посочи тя.

"Не ни се дава балистична експертиза за Околчица. Имате само тази за Петрохан.жМоже би е време, особено след тези снимки, да ни се даде балистична експертиза, след като ни се обяснява, че Ивайло Калушев е убиец, "той е убил" и така нататък. И са точно три куршума", коментира още майката на Николай.

"Балистичната експертиза ни се отказва. Имаме удовлетворено искане за цветния фотоалбум, но ние не сме го получили.

Водим с моята адвокатка буквално ежедневна борба, за да го получим, защото ни бяха дадени черно-бели копия. От 11-и официално ни е обещано, че ще получим цветния фотоалбум от Околчица. Оттогава никой не реагира. Дадоха ни телефон на разследващия. Преди два-три дена стана ясно, че той е в отпуск. Това е всичко, с което се сблъскваме", посочи Ралица Асенова.

"Внимание може би трябва да се обърне на раните на децата в кемпера, на безумните рани и прострелване на Ивайло Иванов-Ивей. Два пъти ни убеждават, че се е самоубил", коментира тя.

Източник: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/majkata-na-nikolaj-zlatkov-izpratiha-mi-snimki-na-kempera-vizhdat-se-jasno-dupki-ot-drugi-naranjavanija.html?campaignsrc=clipboard

