Майката на Сияна грабна сърцата на България

Булфото

На ул. "Червена стена" 2 в столичния квартал "Лозенец" се откри галерия "Сияна" с първата изложба в нея - скици на 12-годишното дете, което загина в катастрофа в края на месец март.

Галерията се открива от семейството ѝ в деня на нейния рожден ден. А пространството е предназначено за всички, които искат да изложат творбите си и да дарят приходите за деца, пострадали в катастрофи.

За първи път почернената майка на трагично убитата в катастрофа Сияна се появи на публично място след трагедията с дъщеря й. Жената в траур събра сили и дойде на откриването на галерия в памет на загиналото 12-годишно момиче, което имаше невероятен талант да рисува.

Майката на Сияна, която до този момент пазеше личното си пространство след трагедията, вчера се сдържа от всякакви изказвания. Но дълго не свали очи от картините на дъщеря си.

Още в България Днес

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!