Майката на Стоичков посреща кандидатите за образа на сина й във филма
Емоционална среща с майката на легендарния голмайстор – Пенка Стоичкова ще разтърси участниците във „Вече играеш… Стоичков“.
Тази неделя от 20:00 ч. претендентите ще посетят знаковия за Христо
Стоичков стадион в село Ясно поле. От там започва историята на големия български
футболист, както и всичките му мечти за световни успехи. Именно там ще ги
посрещне неговата майка.
Какво дете е бил Христо? Кога се заражда любовта му
към футбола и как се е изграждал през годините несломимия му характер? – са само
част от въпросите, които ще вълнуват актьорите.
Трудна актьорска задача ще определи кои участници продължават напред в
документалното риалити. Претендентите за главната роля ще се изправят пред най-
голямото предизвикателство за таланта им до момента. В подготовката си за това
ново изпитание те ще могат да разчитат на новия член на журито – носителят на
награда „Аскеер“, актьор и режисьор с богато творчество Ивайло Христов.
В каква роля ще влезе водещият на формата Александър Сано и кои двама ще
напуснат формата? – зрителите ще разберат тази неделя.
Авторският риалити формат е началото на творческия процес за биографичната
лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г.
