Майката на Стоичков посреща кандидатите за образа на сина й във филма

Емоционална среща с майката на легендарния голмайстор – Пенка Стоичкова ще разтърси участниците във „Вече играеш… Стоичков“.

Тази неделя от 20:00 ч. претендентите ще посетят знаковия за Христо

Стоичков стадион в село Ясно поле. От там започва историята на големия български

футболист, както и всичките му мечти за световни успехи. Именно там ще ги

посрещне неговата майка.

Какво дете е бил Христо? Кога се заражда любовта му

към футбола и как се е изграждал през годините несломимия му характер? – са само

част от въпросите, които ще вълнуват актьорите.

Трудна актьорска задача ще определи кои участници продължават напред в

документалното риалити. Претендентите за главната роля ще се изправят пред най-

голямото предизвикателство за таланта им до момента. В подготовката си за това

ново изпитание те ще могат да разчитат на новия член на журито – носителят на

награда „Аскеер“, актьор и режисьор с богато творчество Ивайло Христов.

В каква роля ще влезе водещият на формата Александър Сано и кои двама ще

напуснат формата? – зрителите ще разберат тази неделя.

Авторският риалити формат е началото на творческия процес за биографичната

лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г.

