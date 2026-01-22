Майката на бореца, скубал съдийка: Станче, царството ти е още малко

Кадър БТВ

Сериозни обвинения и люти закани последваха скандала, белязал държавното първенство по борба в Сливен.

Екшънът се разигра след финала в категория до 72 кг класически стил, в който състезателят на ЦСКА Иво Илиев отстъпи на Димитър Георгиев от "Ботев" (Враца). След края на срещата Илиев изрита съдийската маса, а секунди по-късно бе ударен с юмрук в лицето от съдийката Елина Васева.

В последвалото напрежение Васева беше дърпана и скубана от майката на бореца - Севда Илиева.

Илиева направи емоционален коментар в социалните мрежи, в който отправи тежки обвинения за умишлени действия, манипулации и целенасочен натиск в българската борба, като предупреди и за сериозни последици.

"Станке, направи тези неща с манипулациите и нарочно предизвикваш, та да кажеш: "Вижте ЦСКА", но наистина самата ти ще предизвикаш трагедия - повярвай, че ще стане. А не задкулисно да мислиш само как да правиш нещата. Направи го още веднъж и ще получиш каквото търсиш. Не си майка и не знаеш една майка докъде може да стигне, и не ме плаши нищо - повярвай", написа тя в коментар във Facebook.

По думите ѝ проблемите в борбата не са единичен случай, а съществуват от години, като според нея са се задълбочили с появата на конкретни фигури в съдийството.

"Децата ми са спортисти от години, никога не е имало такива разпри. Ама откакто е Станка, понеже кара "честно", често стават разпри заради манипулации и работа срещу ЦСКА. Слагат неграмотна съдийка, само че е любовница на някой си. Колко деца реже тая неграмотница. Станче, царството ти е още малко и знай, че после ще ти разгонят фамилията", се казва още в публикацията.

Тонът на изявленията ескалира допълнително, като в последващи коментари майката на бореца пише още: "Докато не пропадне един от съдиите, няма да спрат манипулациите на Станка. Няма да остане така, ще довърша започнатото".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!