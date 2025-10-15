Майката на новия ерген: Разчитам да избере жена, която да ми е на сърце

Редактор: Недко Петров

Майката на един от новите ергени в следващото романтично риалити напролет разкри как е реагирала, когато е разбрала, че синът й Стоян Димов ще влезе в Къщата на любовта. Елена Димова първоначално се изненадала, но се след шока е размислила и е преценила, че Стоян вече е достатъчно голям, умен и интелигентен, и има изключително силна интуиция за това по какъв път трябва да върви.

Реших, че ще му се доверя, и ще го подкрепя, каквото и да прави. Защото смятам, че съм свършила много добра работа като майка до този момент. Оттук нататък единственото, което мога да направя за моето дете, е то да има моята подкрепа и доверие, каза Елена.

Тя призна още, че нейната подкрепа първоначално ще има и всяка жена в „Ергенът“. А относно това има ли разлика между перфектната жена, която Стоян си мисли, че е за него, и тази, която е в нейната визия, направи следния коментар: Ако трябва да бъда откровена, всяка майка си мисли за това каква жена ще застане до сина й, защото това за мен е един от най-важните избори в живота. Това, на което разчитам, е той по някакъв начин да прояви интуиция, и момичето, което ще избере, да ми е на сърце от пръв поглед. Защото тогава всичко ще бъде наред.

Елена разкри и как би изглеждала според нея идеалната жена за нейния син.

Първото нещо, което задължително трябва да има, е да бъде добър човек, да е емоционално интелигентна и да е нежна. Да има също и класа, но не тази от гардероба, а класа, която да се вижда във всяко едно нещо, което тя прави. Това е огромно богатство да срещнеш такава жена, категорична бе в „Преди обед“ Елена Димова.

