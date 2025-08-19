Майката на падналото дете в Несебър: От години мечтаеше да се издигне с парашут над морето

Кадър Флагман

Момчето загина при инцидент с парашут в Несебър

Сърцераздирателен разказ за последните минути от живота на 8-годишния Иван от град Разлог разтърси обществеността. Момчето загина при инцидент с парашут (парасейлинг) в Несебър, а майка му проговори ексклузивно пред Flagman.bg.

Мария Данева, майка на загиналото дете, разказа пред медията, че от няколко години синът ѝ мечтаел да се издигне с парашут над морето. В официалната страница на услугата пишело, че е позволено за деца над 3 години. Въпреки това, родителите отлагали преживяването до този август, когато най-после решили да сбъднат желанието му.

"Летуваме със съпруга ми винаги в един малък хотел между Равда и Несебър. Иван ни молеше да го качим на този парашут от 3 години. В понеделник лодката с парашута се появи и записахме час. Преди нас летя дете по-малко от нашето," споделя майката.

По думите ѝ, никой от екипа на атракцията не е дал инструкции или обяснения. "Много бързо ни вързаха с коланите и ни издигнаха. Иван беше спокоен и се наслаждаваше на гледката. Дори ми сочеше с ръка лунапарка в Слънчев бряг и планирахме да го посетим вечерта," разказва още тя.

Трагедията настъпила внезапно, без никакво предупреждение. "Чух 'пук' и после още веднъж 'пук'. За стотна от секундата ръцете на детето се освободиха и той полетя надолу с корема напред. Бяхме на около 50 метра височина," казва с тъга Мария Данева.

Според родителите, никой от организаторите не е упражнил нужния контрол върху безопасността на полета. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения или действия от страна на институциите. Очаква се в следващите дни прокуратурата и полицията в Бургас да се произнесат по случая.

Малкият Иван ще бъде погребан на 20 август в родния си град Разлог. От Flagman.bg съобщиха, че ще проследят случая и от съдебната зала в Бургас.

