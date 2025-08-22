Майката на пометената с АТВ през сълзи: Лекарите ми казаха, че няма шанс за Хриси

Редактор: Недко Петров

Съдът в Бургас решава днес дали да остави в ареста 18-годишня Никола Бургазлиев, който удари с АТВ петима души в Слънчев бряг. Националното следствие поема разследването на инцидента, след който 35-годишната Хриси от Пловдив се намира в клинична смърт. Лекарите се борят за живота и на нейния четиригодишен син. Близки на пострадалите организират протест пред съда, който в 14 часа ще гледа обжалването на мярката "домашен арест" на Бургазлиев.

Бащата на Хриси смята, че това, което е направил младежа, е равносилна на тероризъм.

Той за мен не тряббва да е под "домашен арест". Той за мен просто е терорист. Да се врежеш в тълпа, да убиеш хора, това е нещо ужасно, заяви Любомир Соколов.

Майката на Хриси пък подготви всички нейни близки за най-лошото.

Искрено благодаря на всички в Окръжната болница в Бургас, които се грижат с таково усилие за пострадалите, и правят всичко възможно да оцелее поне Марти, защото лекарите ми казаха, че за Хриси няма никакъв шанс. Много е трудно да изпратиш здраво дете на почивка и да се върне в такова положение, каза за бТВ Златка Соколова.

