Майката на загиналата на 22-годишна Даяна край Видин: Погребахме я в булчинска рокля

Кадър Нова тв, майката на Даяна - Донка Ангелова

22-годишна жена от Лом загина при тежка катастрофа край Видин миналата сряда, само дни преди насрочената си сватба. Инцидентът е станал на пътя в посока Дунав мост 2.

По думи на шофьора на камиона, с който се е сблъскал автомобилът на жертвата, причината за сблъсъка е спукана гума. Това не е първият случай, в който обяснение за тежък инцидент е техническа неизправност от такъв характер.

В колата с 22-годишната Даяна са пътували още 34-годишна жена и 11-годишно дете. Детето е с комоцио, а спътничката му е откарана по спешност за лечение в болница в София.

Близките на починалото момиче настояват за справедливост и се опасяват, че шофьорът, който е на свобода, може да се укрие. „Трябваше да направи сватба, а ние направихме погребение. А той е на свобода“, коментираха те пред Нова тв.

Майката на Даяна също отправи призив за справедливост. Загиналата млада жена е била изпратена в последния си път с булчинската рокля, с която е трябвало да се омъжи.