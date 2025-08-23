Майката на загиналото в Несебър дете: "Надявам се да има наказани! Ние сме обречени"

кадър: Нова тв

Малък мечтател, момче, което е оставило следа и е помагало на когото може. Гордостта на родителите си.

Така описва пред NOVA 8-годишния Иван от Разлог, загинал при падане от парашут на атракциона парасейлинг в Несебър, почернената му майка Мария Данева. Жената пожела да говори, за да помогне на други родители.

„Ако може да спасим децата в бъдеще по някакъв начин, затова правя и всичко. Ние вече сме обречени", казва Мария Данева.

„Обожаваше морето, цяла година събираше пари, броеше ги и беше щастлив, че има за едно море, може би и за второ. Правеше планове къде ще ходим. Толкова му харесваше морето, че искаше да живее там. Тръгвате трима на почивка и се връщате двама. Остана ни един празен дом, без смях, тропане, без щастие, без нищо. Взеха смисъла на живота ми, той изчезна. Опитвах се да предпазя Иван от всичко, но накрая от това, което си мислиш, че е безопасно, се получава трагедия. Не е имало инциденти досега, затова качихме Иван на парашута. Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем", споделя още разстроената майка.

„Най-много ми повлия, че пишеше от 3 години нагоре и аз продължавам да го ограничавам за това и онова, а той толкова много иска”, разказва тя.

„Опитали сме се с баща му да го направим да бъде човек, да помогне на който може, да бъде съпричастен, беше нашата гордост”, разказва Мария Данева. Предстояло му е да започне втори клас. Детето мечтаело да стане полицай като баща си.

„Очаквам да има наказани, да се знае кой е виновен. Ако може да предотвратим случаи със смърт на деца, което е най-страшното, ние сме обречени вече. Да отгледаш едно дете с толкова любов и да го загубиш и да не можеш да му помогнеш в последния момент. И се прибираш вкъщи и всичко е празно и тихо и където и да погледнеш е той само спомени страшна картинка”, разказва Мария Данева.

