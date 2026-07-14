Майки от Варна също протестираха за повече държавна подкрепа за семействата

Снимка: Пиксабей

Майки от Варна отново излязоха на протест с децата си на площад „Независимост“, настоявайки за по-високо майчинство, повече държавна подкрепа за семействата и спешни мерки за осигуряване на места в детските ясли.

Протестиращите заявиха, че разходите за отглеждане на деца непрекъснато нарастват, докато размерът на майчинството остава недостатъчен, за да покрива основните нужди на семействата, предава Радио Варна. Според тях липсата на свободни места в детските ясли допълнително затруднява родителите и възпрепятства по-ранното им завръщане на работа.

Майките отправиха призив към народните представители да подкрепят исканията им при обсъждането и гласуването на държавния бюджет за 2026 г. Те настояват за реални политики, които да подобрят условията за отглеждане на деца и да осигурят по-достойна подкрепа за българските семейства.

Протестът във Варна е част от втория национален протест, организиран от Гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство“. От инициативата подчертават, че родителските грижи и майчинството не се нуждаят от съжаление, а от устойчиви решения и достойни условия, които да гарантират сигурност за семействата и бъдещето на децата.

По информация на организаторите към момента не е поет ясен ангажимент за изпълнение, дори частично, на поставените искания при подготовката на държавния бюджет за 2026 г. Затова протестните действия продължават в различни градове на страната.

От гражданската инициатива съобщиха още, че вече са изпратили официални писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя. Те очакват конкретни решения и ангажимент от институциите за по-адекватна държавна подкрепа на семействата с деца.

Редактор "Екип на Петел",

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