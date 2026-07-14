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Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията започва в 18:30 ч. пред Министерския съвет.

Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет, пише БНР.

Според тях обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи, пише novini.bg.

Иванка Тодорова е сред организаторите.

Министър Наталия Ефремова подкрепя увеличение на майчинските, но в бюджет 2027 г.

Ето какво заяви тя:

"398 евро едвам стигат да гледаш едно дете нормално, и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме - в момента да стане 70%, ако сега не може - от 2027 г.; сега да стане обещаните 460 евро и обезщетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% - от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива – социални и нормални надбавки.

За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчинство - една година в рамките на последните две години, би следвало да получава по-високи надбавки, но, разбира се, всяко дете да получава надбавки. Социалните да останат 25, а работещия, този със стаж, да станат 50 евро. Да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент".

Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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