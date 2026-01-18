Маймуна с памперс обикаля в студа в "Люлин" в София

Кадър Фб

Екзотична и същевременно странна сцена изненада жители на столичния квартал „Люлин“, след като в социалните мрежи се появи видео на малка маймуна с памперс, която спокойно се разхожда между жилищните блокове, пише Блиц.

Кадрите, разпространени във Facebook, показват как животното влиза през прозореца на апартамент, а след това ловко се хваща за външни кабели и продължава движението си, пише Блиц.

Любопитната сцена е заснета в района на „Люлин“ 8 и бързо привлече вниманието на стотици потребители.

Законът, маймуната и черната пантера

Засега не е ясно на кого принадлежи маймуната и как е попаднала навън. По българското законодателство отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено, което повдига въпроси за произхода и условията, в които е живяло животното.

Случката предизвика лавина от коментари в социалните мрежи, като част от жителите на квартала направиха и иронични сравнения с нашумелия случай с черната пантера от Шумен.

През юни 2025 г. видео с черна пантера, забелязана в района на Шумен, обиколи интернет и предизвика сериозен обществен интерес. Кадрите тогава станаха вирусни и дни наред бяха сред най-коментираните теми онлайн.

И този път екзотичното животно в градска среда предизвика повече любопитство, отколкото страх, но постави и въпроса доколко е безопасно отглеждането на диви животни в домашни условия.

