Маймунче се роди в зоопарка в Стара Загора

Снимка Община Стара Загора

В старозагорския зоопарк се роди маймунче от групата на зелените гвенони. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация. В първите дни от живота си новороденото е неотлъчно до своята майка, която се грижи за него – кърми го, почиства го и внимателно го наблюдава, добавиха от администрацията.

„Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип. То е резултат от ежедневните грижи и отдадеността към животните, за които се грижим“, каза ръководителят на първия извънстоличен зоопарк у нас д-р Найден Илинов, пише БТА.

През април за трета поредна година в зоопарка в Стара Загора се излюпиха белоглави лешоядчета.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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