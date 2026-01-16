Майстор взе 5 хиляди аванс за ремонт на баня и изчезна
Кадър ИИ
Перничанин се изправя пред съда за измама. 46-годишният мъж е измамил друг, че ще извърши ремонт на банята в къщата му в пернишкото с. Люлин, предаде БТВ
Майсторът е получил в аванс около 5000 лева, след което повече не се е появил.
След проведено разследване майсторът е привлечен като обвиняем.
Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години. Работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.
