Майстор взе 5 хиляди аванс за ремонт на баня и изчезна

Перничанин се изправя пред съда за измама. 46-годишният мъж е измамил друг, че ще извърши ремонт на банята в къщата му в пернишкото с. Люлин, предаде БТВ

Майсторът е получил в аванс около 5000 лева, след което повече не се е появил.

След проведено разследване майсторът е привлечен като обвиняем.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години. Работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.

