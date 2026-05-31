Мъж, хванат да шофира дрогиран, ще плаща над 36 000 евро

Условна присъда от 3 месеца с изпитателен срок от 3 години договори водач от Пловдив, хванат да шофира на коктейл от наркотици.

Книжката му се отнема за срок от 15 месеца.

Мъжът е наказан да плати и стойността на автомобила, който е шофирал, когато е бил заловен - 36 800 евро.

На 10 април т.г. той бил спрян за проверка от органите на реда с колата си мерцедес модел "ГЛЕ 350". Проверка с драгчек установила, че водачът шофира под въздействието на амфетамин и метамфетамин. Последвало задържане за срок от 24 часа.

Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районният съд в Пловдив.

Ще плати и разноските по делото, които са на стойност 120 евро, информира "24 часа".

