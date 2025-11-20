Мъж, опитал да убие комшията си заради ток, остава в ареста

Пиксабей

Окръжният съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 36-годишен мъж, обвинен в опит за убийство на съседа си, съобщиха за от пресцентъра на съда.

Срещу обвиняемия са повдигнати обвинения, че е направил опит умишлено да умъртви мъж на 46 г., като му нанесъл удар с остър предмет в областта на главата и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.

Установено е, че двамата са били съседи. Те ползвали общо електричество за домовете си. Мъжът е бил разрешил на съседа си да прекара кабел и да захранва дома си от неговия електромер срещу такса.

На 16 ноември двамата се скарали, като причината била, че той не плащал редовно. Няколко часа по-късно мъжът е нанесъл удар с твърд предмет - длето, по главата на мъжа, който бил откаран в болницата с тежка черепно-мозъчна травма.

За това престъпление законът предвижда наказание от петнадесет до двадесет години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Окръжните магистрати са приели, че от всички събрани в хода на разследването доказателства може да се направи извода, че е налице обоснованото предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, в което е обвинен - опит за убийство при условията на опасен рецидив.

Справката за съдимост на мъжа показва, че той е осъждан многократно, основно за престъпления против собствеността. Определението на съда подлежи на обжалване с частна пред Пловдивски апелативен.

Инцидентът стана в неделя вечерта в старозагорския квартал „Лозенец“. По случая бяха задържани жена на 39 години и мъж на 42 години, предаде БТА.

