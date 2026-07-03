Мъж, продавал чист фентанил, остава за постоянно в ареста

Снимка: Булфото

Мъж, обвинен в държане с цел разпространение на фентанил, остава за постоянно в ареста. Това реши Варненският апелативен съд като потвърди определение на Варненския окръжен съд. Защитата обжалва съдебния акт на първата инстанция.

П. С. е бил задържан на 24 юни във Варна след извършена продажба на две дози от смъртоносното наркотично вещество. От дома му са били иззети 42 пакетчета чист фентанил.



Според адвоката липсват предпоставките за задържане под стража. Тази мярка е несъразмерно тежка, е мнението на защитата, предвид здравословното състояние на 52-годишния мъж. Прокурорът акцентира на факта, че веществото е чист фентанил, което го прави особено опасно. Поради мястото на разпространение – дома на обвиняемия, единствено задържането в ареста е подходяща мярка.

Извършената от Апелативния съд въззивна проверка на първоинстанционното определение сочи мотивираност на извода, че са събрани достатъчно данни в подкрепа на обоснованото предположение за съпричастността на Пламен С. към инкриминираната дейност. Разследва се държане с цел разпространение на 2,49 гр. и разпространение на 0.13 гр. фентанил. Гласните доказателства кореспондират с иззетото при претърсването, изготвената експертна справка на веществото и други писмени доказателства.

Обоснован е и изводът за наличие на реална опасност от извършване на престъпление при по-лека мярка. Този риск се извлича от вида на фентанила – чист, без примеси, което го прави едно от най-смъртоносните вещества, посочи съдът. Начинът на разпределяне и разпространение показва трайна и продължителна дейност, в условията на конспиративност и надхвърляща времевите граници на обвинението. Всичко това сочи висока обществена опасност на деянието.



Съдебният състав прецени и данните за здравето на обвиняемия – безспорно той страда от редица хронични заболявания. Изготвената съдебно-медицинска експертиза обаче не дава представа за актуалното му състояние. Затова съдът указа на разследващите органи мъжът да бъде настанен в лечебно заведение за изследвания и лечение. На този етап, с оглед високата обществена опасност и степента на засягане на обществените отношения, единствената целесъобразна мярка за неотклонение е най-тежката, реши Апелативен съд – Варна. Определението не подлежи на обжалване.

Редактор "Екип на Петел",

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