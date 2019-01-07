Мъж бе прострелян при лов край сливенско село
07.01.2019 / 11:57 0
Снимка: Булфото
Мъж е прострелян по време на лов край сливенското село Ичера, съобщиха от МВР - Сливен.
Инцидентът е станал на 5 януари около обяд в местността "Бойчов трап" край селото.
По време на ловен излет 34-годишен мъж е прострелял в областта на корема 45-годишен ловец.
Пострадалият е приет за лечение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен с опасност за живота.
Участниците в инцидента са от град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.
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