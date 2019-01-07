Мъж бе прострелян при лов край сливенско село



Снимка: Булфото

Мъж е прострелян по време на лов край сливенското село Ичера, съобщиха от МВР - Сливен.

Инцидентът е станал на 5 януари около обяд в местността "Бойчов трап" край селото.

По време на ловен излет 34-годишен мъж е прострелял в областта на корема 45-годишен ловец.

Пострадалият е приет за лечение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен с опасност за живота.

Участниците в инцидента са от град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.



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