Мъж беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Снимка: Булфото

Тежък инцидент със загинал на 69 км на магистрала "Тракия" в посока Пловдив, потвърдиха за Нова телевизия от МВР. Три коли са го блъснали.

По първоначална информация мъж се е движил по пътното платно, между изпреварващата лента и тази за движение.

Не е ясна причината, поради която той е бил на аутобана.

Движението по магистралата е било ограничено за извършване на процесуално-следствени действия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!