Снимка: Булфото

Мъж блъсна паркирани коли в Самоков и след това почина.

От МВР съобщават, че на 1 ноември около 11 ч. в ОДМВР - София постъпил сигнал за пътен инцидент, че мъж на 60 години се блъснал с автомобила си в паркирани коли.

След инцидента на мъжа му прилошало заради което бил отведен в болница, където впоследствие починал, предава Фокус.

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.

