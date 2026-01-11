Мъж блокира банка с 3 бидона монети за обмяна

Кадър бТВ

Куриозна случка при смяна на левове в евро в наша банка.

Клиент с три бидона, пълни догоре със стотинки и метални левове, е блокирал работата на банков клон в опит да превалутира спестяванията си в евро. Куриозният случай, който илюстрира огромното логистично предизвикателство пред финансовата система на България, разказа председателят на Асоциацията на банките в България (АББ) Петя Димитрова в ефира на "120 минути" по bTV.

Инцидентът идва на фона на растящото напрежение между граждани и банки и зачестилите сигнали за опашки и забавяния при обслужването.

"За да се обслужат подобни клиенти, се изисква много време. Намерихме начин, но въпреки всичко е много трудно", призна Димитрова. Думите ѝ индиректно потвърждават опасенията на анализатори, че банковата инфраструктура изпитва затруднения с физическата обработка на огромните масиви от пари в брой, които излизат "на светло" в последните месеци преди пълното приемане на еврото.

Банкерът отправи директен призив към гражданите да поемат част от оперативната тежест: "Законът изисква от нас да обслужим клиентите, но би било наистина прекрасно, ако можем взаимно да си помогнем. Ако дойдете с огромни обеми подобни монети, би било добре те поне да бъдат сортирани - тогава процесът ще мине по-плавно".

dunavmost.com

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!