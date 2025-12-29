Мъж даде близо 5000 евро на измамници уж за наследство

Снимка: Пиксабей

Мъж се подведе и даде крупна сума пари на онлайн измамници, съобщават от полицията в Сандански. Той се оплакал на униформените, че в периода от 10.12.2025 г. до 20.12.2025 г., чрез съобщения по електронна поща е въведен в заблуждение от лица, представящи се за банков служител и представител на адвокатска кантора в чужда страна, че трябва да преведе парична сума, за да получи наследствени пари. На потърпевшия е нанесена имотна вреда на приблизителна стойност около 4 950 евро. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство, предаде struma.bg.

