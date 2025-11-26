Мъж даде колата си на автомивка в мола, после показа сметката за 89 лева

Пиксабей

Снимка на касова бележка за 89 лева от автомивка „Фреш“ в столичен мол предизвика разгорещени коментари в социалните мрежи, пише Блиц.

Потребител, представил се като „г-н Андонов“, публикува кадъра с краткия коментар: „Автомивка в мола. Тия изобщо не познават цените.“ Според бележката сумата е заплатена за вътрешно и външно измиване на автомобил.

Постът бързо набра популярност и раздели потребителите на два лагера – едните са убедени, че цената е прекалено висока, а други смятат, че подобна услуга е нормално да струва повече.

„Какъв е проблемът в цената? Аз моята кола я мия на самообслужване за 4 лева и я прахосмуча на двора за 40 стотинки ток“, пише Ангел Димитров. Той допълва, че със спрей за табло от магазин може да се постигне приличен резултат за общо 7 лева. „Или си го правиш сам, или плащаш. Да ревеш, че си избрал скъпата опция, е… ще си спестя думичката.“

Мъж с внушителна фигура и скъп автомобил спря на несебърска автомивка, сега всички говорят за него Видео

Други са още по-крайни в реакциите. „Някой насила ли те кара да си миеш колата там?“, пита Гого Атанасов, докато Тихомир Тодоров припомня на автора, че върти снимката от няколко дни: „Що не си я изчисти на самообслужване?“.

В дискусията се включват и гласове в защита на автомивките. „Мъжът ми до скоро работеше това. Работещите получават заплати, има разходи за ток, вода, консумативи. Професионалните уреди – пароструйка, торнадо – знаете ли колко струват?“, пише Василена Николова. Според нея цената е оправдана, а който не е съгласен, винаги може да мие колата си „на левчето“.

Макар и на пръв поглед банален, постът показва познатия сблъсък между потребителските очаквания и реалната стойност на услугите. А дискусията продължава да расте – с мнения от хора, които отдавна са избрали „на двора за 4 лева“, и от други, които твърдят, че професионалното почистване е услуга, която има цена.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!