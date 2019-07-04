Мъж е блъснат на пешеходна пътека в Бургас

Мъж е с опасност за живота, след като е бил блъснат на пешеходна пътека в града. Това съобщиха от ОДМВР-Бургас, пише novini.bg.

На 3 юли около 14.46 ч. на бургаската улица „24 пехотен Черноморски полк“, в близост до кръстовището с ул. „Константин Величков“, лек автомобил „Ситроен С 4 Пикасо“, с бургаска регистрация, управляван от 57 годишен бургазлия, отнема предимството и допуска ПТП с пресичащия по пешеходната пътека 43 годишен пешеходец от Малко Търново, който със счупено ляво рамо, ляв глезен, лява тазобедрена става, контузия на главата и гръдния кош, е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас, с опасност за живота.

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